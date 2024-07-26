Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yatırımcılara 4.5 Milyar Dolarlık Teşvik Paketi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yatırımcılar İçin Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enerji sektörü için gerçekleştirdikleri yeni teşvik paketini açıkladı. Erdoğan, megawatt saat başına 6 bin dolar değerinde hibe desteği içeren toplam 4.5 milyar dolarlık bu paketin yatırımcıların faydalanması için sunulduğunu belirtti.

Teşvik Paketinin Önemi

Yatırımcılar için büyük bir fırsat olarak değerlendirilen bu paket, yerli ve uluslararası yatırımcıların enerji alanındaki projelerine hız kazandırmayı hedefliyor.