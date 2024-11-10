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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Açıklamalar: Stratejik İşbirlikleri ve Ekonomide Yükseliş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni açıklamalarda bulunarak Çankaya Köşkü ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin verimli kullanımına vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 21:29
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 21:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Açıklamalar: Stratejik İşbirlikleri ve Ekonomide Yükseliş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından gerçekleştirdiği konuşmada, Çankaya Köşkü'nü ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni en verimli şekilde kullanmaya devam edeceğiz.

Uluslararası Yarışmada Dereceye Girenlere Ödül

Erdoğan, Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda ödül takdimi gerçekleştirdiğini belirtti. Yarışmaya 54 ülkeden 94 hafız katıldı ve bu organizasyonda emeği geçenleri tebrik etti.

Senegal ile Stratejik Ortaklık

Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay ile Türkiye-Senegal ilişkileri üzerine görüşmeler yaptıklarını dile getiren Erdoğan, iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kurulmasının kararlaştırıldığını belirtti.

Irak ile Dayanışma Vurgusu

IRAK Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile olan istişarelerin önemine değinen Erdoğan, terörle mücadele ve ekonomik işbirliği konularında Irak ile dayanışmayla gelişeceklerini söyledi.

Ticari İşbirlikleri ve İSEDAK Zirvesi

Türkiye’nin İslam ülkeleri arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğini geliştirme çabalarını sürdüreceğini vurgulayan Erdoğan, İSEDAK'ın 40. Bakanlar Toplantısı'na ev sahipliği yaptıklarını hatırlattı.

Kırgızistan ile Tarihi Anlaşmalar

Kırgızistan'da gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne ve imzalanan 8 yeni anlaşmaya dikkat çeken Cumhurbaşkanı, Türk-Kırgız Dostluk Hastanesi'nin açılışının da bu ziyareti vesilesiyle gerçekleştiğini ifade etti.

Avrupa Siyasi Topluluğunda İkili Görüşmeler

Erdoğan, Macaristan'daki Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde birçok ülke ile görüşmeler gerçekleştirdiğini belirterek bu süreçte Gazze ve Lübnan'daki çatışmalara dikkat çekti.

Ekonomik Gelişmeler ve İhracatta Yükseliş

Son ekonomi verilerine göre, Ekim ayı ihracat rakamlarının geçen yıla göre %3,6 artarak 23,6 milyar dolara ulaştığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin brüt rezervlerinin 159 milyar dolara çıktığını vurguladı.

Turizmde Rekor Gelir

Erdoğan, Türkiye'nin bu yılın 3. çeyreğinde turizm gelirinin %3,9 artarak 23,2 milyar dolara çıktığını ve 47 milyar dolarlık turizm geliri ile tarihi bir başarı elde ettiklerini belirtti. Hedeflerinin 2024 sonuna kadar 61 milyon turist ve 60 milyar dolarlık gelir olduğunu açıkladı.

Yurt Dışı Görüşmeler

Kasım ayı boyunca gerçekleştireceği yurt dışı toplantılar hakkında bilgi veren Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi ortak zirvesi için Riyad'a gideceğini, ardından Dünya İklim Eylem Zirvesi için Bakü'ye geçeceğini duyurdu.

Erdoğan, gelecekte bu toplantıların hayırlı neticelere vesile olmasını diledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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