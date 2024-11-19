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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Amerikan Yönetimine Barış Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Amerikan yönetiminin barış için cesur adımlar atmasını beklediğini belirtti.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 19:49
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 19:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Amerikan Yönetimine Barış Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Amerikan yönetiminin barışa giden yolda daha cesur, daha basiretli ve daha destekleyici adımlar atmasını ümit ettiğini açıkladı. Bu açıklama, uluslararası ilişkilerdeki önemli gelişmeler arasında dikkat çekti.

Erdoğan, yapılan bu çağrıyla birlikte dünya genelindeki barış çabalarına vurgu yaparak, Amerika Birleşik Devletleri'nin rolünün önemine dikkat çekti. Ayrıca, uluslararası işbirliklerinin arttırılması gerektiğinin altını çizdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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