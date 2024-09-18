Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Anayasa Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Anayasa Sürecini Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni anayasa süreci hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Biz mümkün olan en geniş toplumsal mutabakatla yeni anayasa sürecini yönetmek ve başarıyla neticelendirmek arzusundayız" ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, Türkiye’nin hukuk sistemine yönelik yapılacak reformların, halkın geniş kesimlerinin katılımıyla şekillendirilmek istendiğini ortaya koyuyor. Erdoğan'ın hedefi, tüm toplum kesimlerinin görüşlerini alarak, daha kapsayıcı bir anayasa oluşturmak.