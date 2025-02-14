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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Anayasa Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa sürecinin önemini vurguladı, seçim öncesinde partilerin ve toplumun görüşlerini paylaşmasının kritik olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 14:03
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 14:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Anayasa Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Anayasa Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesi bir yeni anayasa sürecinin hem siyasi partiler hem de toplum için büyük önem taşıdığını ifade etti. Bu süreçte, partilerin ve toplumun bu konudaki görüşlerinin açıkça ortaya konmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Yeni Anayasa Sürecinin Önemi

Erdoğan, yeni anayasa taslağının, demokratik katılım ve toplumsal mutabakat açısından kritik bir adım olduğuna inandığını sözlerine ekledi. Bu bağlamda, toplumun tüm kesimlerinin düşüncelerinin dikkate alınmasının demokratik değerlere katkı sağlayacağını belirtti.

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