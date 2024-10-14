Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Anayasa Çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirdiği basın toplantısında, Türkiye'nin geleceği adına siyasi partilere önemli bir çağrıda bulundu. Erdoğan, "Tüm siyasi partilerin yeni anayasa çağrımıza yapıcı cevap vermelerini samimiyetle temenni ediyoruz." şeklinde konuştu.

Yeni Anayasa Sürecine Destek

Bu açıklama ile birlikte Cumhurbaşkanı, anayasa değişikliği konusunda bir uzlaşı ortamı oluşturulmasının önemine vurgu yaptı. Türkiye’nin, toplumsal konsensüs ile güçlü bir anayasal çerçeveye ihtiyaç duyduğunu belirtti.