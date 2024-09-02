Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Anayasa Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülke geleceğini şekillendirecek yeni anayasa hazırlıkları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Hiçbir ayrım gözetmeksizin ülkemizi geleceğe taşıyacak anayasa hazırlayacağız. Parti, Cumhur İttifakı ve yürütme olarak biz bu konuda samimiyiz, kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Yürütme ve İttifakın Rolü

Erdoğan, anayasa çalışmalarında Cumhur İttifakı'nın ve yürütmenin rolünün altını çizerek, tüm tarafların fikir birliği içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Bu süreçte herkesin katkısının önemine değindi.