Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Anayasa Vurgusu

Erdoğan: 'Meclisin Anayasa Yapma Görevi Millete Karşı Ödevidir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni bir sivil anayasa yapılmasının önemine dikkat çekti. Ülkemizin geleceği için Meclis'in bu sorumluluğu üstlenmesinin zorunlu olduğunu ifade etti.

Meclisin Rolü ve Sorumluluğu

Erdoğan, "Meclisin yeni ve sivil anayasa yapması millete karşı bir ödevidir. Bu vazifeyi yerine getirebilmesi için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz," diyerek konunun ciddiyetine vurgu yaptı.

Yeni bir anayasa sürecinin başlatılması, ülkenin demokratikleşme hedefleri çerçevesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu süreçte Meclis'in işlevselliği ve halkın katılımı büyük bir önem taşıyor.