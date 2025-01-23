DOLAR
35,66 -0,02%
EURO
37,18 -0,09%
ALTIN
3.144,68 0,41%
BITCOIN
3.617.682,98 2,78%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Anayasa Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sivil ve özgürlükçü bir anayasa için çalışmaların hızlanacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 15:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Anayasa Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anayasa Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin geleceği için kritik bir adım atacaklarını duyurdu. Erdoğan, "Uzlaştırıcı, birleştirici, özgürlükçü, toplumun tüm kesimlerini kuşatan yeni ve sivil bir anayasa çalışmalarımıza hız vereceğiz"

Yeni Anayasa Çalışmaları

Erdoğan, gerçekleştirdiği açıklamada, Türkiye'nin demokratik değerlerini pekiştirmek amacıyla yenilikçi ve kapsayıcı bir anayasa üzerinde yoğunlaşacaklarını ifade etti. Bu doğrultuda, tüm toplumsal kesimlerin görüşlerini dikkate alacaklarını vurguladı.

Bu adım, Türkiye'nin siyasi istikrarı ve toplumsal barışı için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Anayasa çalışmaları ile birlikte ülkenin hukuk sistemine dair atılacak adımlar, gelecekteki siyasi ve sosyal gelişmeleri de şekillendirecek.

İLGİLİ HABERLER

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amasya'da Otomobil Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noterlik Kanunu Açıklaması
3
Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov Suriye'yi Ziyaret Etti
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yargı Reformu Stratejisi Açıklamaları
5
İsrail Güçleri Cenin Mülteci Kampı'nda 5 Evi Ateşe Verdi
6
Botsvana: Afrika'nın Örnek Demokrasi Modeli
7
Çekya Cumhurbaşkanı Pavel'den Bosna Hersek'e AB Desteği

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları