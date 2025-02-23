Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Anayasa Vurgusu

Erdoğan'dan Yeni Anayasa Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, demokrasiyi güçlendirmeyi amaçlayan bir konuşma gerçekleştirerek, "Demokrasimizi yeni, sivil, kuşatıcı bir anayasayla taçlandırma hedefimizi muhafaza ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Erdoğan, toplumun her kesiminin görüşlerini alarak daha kapsayıcı bir anayasa oluşturmanın önemine dikkat çekti. Bu açıklamalar, demokratik reformların süreceğini ve vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik bir adım atılacağını gösteriyor.

Yeni anayasa hedefi, Türkiye'nin siyasi geleceğinde belirleyici bir rol oynaması bekleniyor. Cumhurbaşkanı'nın bu kararlı duruşu, toplumda umut ve değişim beklentilerini artırıyor.