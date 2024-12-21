Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Anayasa Vurgusu: 'Lüks Değil, İhtiyaç!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anayasa Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni anayasanın Türkiye için lüks olmadığını, aksine geç kalmış bir ihtiyaç olduğunu belirtti. Erdoğan, bu yönde atılacak her adımın Türkiye Yüzyılı hedeflerine daha hızlı ulaşmayı sağlayacağını ifade etti.

Yeni Anayasa ve Türkiye Yüzyılı

Erdoğan, yaptığı açıklamada, yeni anayasanın gerekliliğinin altını çizerken, Türkiye'nin ulusal hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacağına dikkat çekti. Türkiye'nin geleceği için bu adımların atılmasının zamanının geldiğini vurguladı.