DOLAR
35,19 0%
EURO
36,73 -0,07%
ALTIN
2.968,28 0,03%
BITCOIN
3.426.383,32 -0,64%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Anayasa Vurgusu: 'Meclis Beklentileri Karşılayacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa sürecinde Meclis'in önemli rolüne dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 18:25
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 18:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Anayasa Vurgusu: 'Meclis Beklentileri Karşılayacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde gündemde olan yeni anayasa çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 28. Dönem'in sahip olduğu çoğunlukçu aritmetiğin önemine vurgu yaptı.

Erdoğan, Meclis'in kendisinden bekleneni yerine getirmesini umduğunu ifade ederek, "Son yılların en çoğunlukçu aritmetiğine sahip 28. Dönem'de, Meclisin bu sorumluluğu üstlenmesini özellikle bekliyoruz" dedi.

Bu açıklama, yeni anayasa sürecinin hız kazanacağına dair önemli bir sinyal olarak yorumlandı. Erdoğan’ın Meclis'e yönelik bu çağrısı, Türkiye'nin demokratik yapısının güçlendirilmesi adına kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AFAD'dan 18 İl için Kuvvetli Yağış Uyarısı
2
CHP Genel Başkanı Özel, Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nda Göç Yüküne Dikkat Çekti
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da İçme Suyu Sorununu Çözecek Projeleri Açıkladı
4
Çorum'da Akaryakıt İstasyonuna Çarpan Otomobilde 3 Yaralı
5
Kadın Ustalar Baklava Yarışmasında Yeteneğini Konuşturdu
6
Diyarbakır'da Aileler Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı
7
Marmaray Yeni Rekor Kırarak 743 Bin Yolcu Taşıdı

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı