Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Anayasa Vurgusu: 'Meclis Beklentileri Karşılayacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde gündemde olan yeni anayasa çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 28. Dönem'in sahip olduğu çoğunlukçu aritmetiğin önemine vurgu yaptı.

Erdoğan, Meclis'in kendisinden bekleneni yerine getirmesini umduğunu ifade ederek, "Son yılların en çoğunlukçu aritmetiğine sahip 28. Dönem'de, Meclisin bu sorumluluğu üstlenmesini özellikle bekliyoruz" dedi.

Bu açıklama, yeni anayasa sürecinin hız kazanacağına dair önemli bir sinyal olarak yorumlandı. Erdoğan’ın Meclis'e yönelik bu çağrısı, Türkiye'nin demokratik yapısının güçlendirilmesi adına kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.