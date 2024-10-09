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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni İnfaz Düzenlemesi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belirli suçlar için ceza infazının uygulanma şeklinin değişeceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 12:50
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 12:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni İnfaz Düzenlemesi Açıklaması

Yeni İnfaz Düzenlemesi Hakkında Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapılan yeni düzenlemeyle ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Belirli suçlarda infaz hükümlerinin, alınan cezanın yüzde 10'u cezaevinde geçirildikten sonra işlemeye başlaması sağlanacaktır," ifadelerini kullandı.

Uygulamanın Detayları

Bu yeni düzenlemenin, ceza infaz sisteminde önemli bir değişiklik yaratması bekleniyor. Hükümet, cezaevlerinde yaşanan yoğunluğu azaltmayı ve infaz sürelerini daha adil hale getirmeyi hedefliyor.

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