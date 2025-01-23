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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni İnsan Hakları Eylem Planı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni İnsan Hakları Eylem Planı ile hak ve özgürlüklerin daha etkin korunacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 15:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni İnsan Hakları Eylem Planı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnsan Hakları Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, yeni İnsan Hakları Eylem Planı ile hak ve özgürlüklerin daha etkin korunmasını hedeflediklerini belirtti. Erdoğan, bu planın insan hakları konusundaki taahhütlerin somut bir göstergesi olacağını ifade etti.

Yeni Planın Amaçları

Yeni hazırlanan eylem planının, toplumda hakların ve özgürlüklerin geliştirilmesi adına önemli bir adım olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu girişimin uluslararası standartlarla uyumlu olacağını söyledi. Ayrıca, planın hazırlanmasında ilgili tüm paydaşların görüşlerini alacaklarını kaydetti.

Erdoğan, "Amacımız, herkesin temel hak ve özgürlüklerini güvence altına almak. Bu plan ile birlikte, bireylerin haklarının daha etkin bir biçimde korunmasını sağlayacağız" şeklinde konuştu.

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