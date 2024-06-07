Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni müfredat yorumu: “Köklerden kopmadık”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı'nda, yeni müfredat ile ilgili konuştu. Erdoğan, “Eğitim sürekli yenilen, canlı bir süreç, Bu notada önemli olan yenilenme ile beraber, köklerden de kopmamaktır” ifadelerini kullanarak, yeni müfredatın milli ve manevi değerlere bağlı olduğunu vurguladı.

Erdoğan daha sonra ise şu sözlere yer verdi: “Aile konusu bizim için hayati bir öneme sahiptir ve bunun sürekli altını çiziyoruz. Çocuklar ise küresel kültür dayatmalarına maruz kalmamalı. Küresel kültür dayatmaların da en başında cinsiyetsizleştirme var. Ele ele vererek bu belayı engelleyeceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında başörtüsü meselesine de değindi: “Ezberci ve sorgulamaya dayanmayan bir eğitim sistemiyle uzun yıllar idare etmeye çalıştık. Yasakçılık ve tek tipleştirme, bu eğitim döneminin özelliği olarak öne çıktı. Başörtü, okullarda ve kamuda yasaktı. Yasakların kalkmasını ve müfredatın zenginleşmesini istemediler. 28 Şubat artıklarına boyun eğmeyeceğiz.”