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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Strateji Belgesi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Strateji Belgesi ile adalet sisteminin etkinliği artırılacak mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 15:05
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 15:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Strateji Belgesi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Strateji Belgesi Müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hukukun üstünlüğünü esas alan yeni strateji belgesinin detaylarını açıkladı. Bu belge ile birlikte, etkin ve hızlı işleyen bir adalet sistemi inşa edileceği vurgulandı.

Erdoğan, gerçekleştirdiği basın toplantısında, Türkiye'nin adalet sisteminin iyileştirilmesine yönelik önemli adımlar atılacağını belirtti. Yeni strateji belgesinin, vatandaşların adalete erişimini kolaylaştıracağını ve mahkemelerin işleyişini hızlandıracağını ifade etti.

Hukukun üstünlüğünün sağlanmasının öncelikli hedefleri arasında yer aldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yeni yaklaşım ile toplumsal huzurun tesis edileceğine olan inancını dile getirdi.

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