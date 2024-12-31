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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Yıl Mesajıyla Ekonomik Mücadele Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılına umut ve hedeflerle girerken, ekonomik mücadeleyi ve fırsatçıları hedef alan politikaları vurguladı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 12:26
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 12:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Yıl Mesajıyla Ekonomik Mücadele Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Yıl Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla yaptığı video mesajında, vatandaşların refah kaybını telafi edecek ve alım gücünü artıracak politikalara ağırlık vereceklerini belirtti. 2025 yılı hedeflerine ulaşmak için kararlılıkla çalışacaklarını ifade eden Erdoğan, 'Fahiş fiyatlarla milletin ekmeğine göz diken fırsatçılarla mücadelemizi sürdüreceğiz' dedi.

2025 Yılına Umutlarla Giriyoruz

2025 yılının, ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, tüm şehitleri rahmetle anarak gazilere de şükranlarını sundu. 2024 senesini geride bırakırken, pek çok kritik gelişmeye sahne olan bir yılı değerlendiren Cumhurbaşkanı, yerel seçimlerin tam bir demokrasi şöleni havasında gerçekleştirilmesinin gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Ekonomik Zorlukları Aşacağız

Erdoğan, deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması sürecinde kaydedilen ilerlemeleri de vurgulayarak, enflasyondaki düşüşün yılın son aylarında artarak devam ettiğinin altını çizdi. 2025 yılı hedeflerine ulaşmak için daha fazla sabır ve anlayış istedi.

Uluslararası Krizlere Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı, Suriye'deki gelişmelere dikkat çekerek, bu ülkeye kalıcı barış sağlanması için gereken desteği vereceklerini belirtti. Ayrıca, Gazze’de devam eden saldırılarla ilgili olarak Türkiye’nin vicdanlı duruşunu her platformda sergileyeceğini ifade etti.

Kardeşlik ve Terörsüz Türkiye Vurgusu

Erdoğan, Türkiye Yüzyılı hedeflerini kardeşliğin yüzyılı yapmak konusunda kararlı olduklarını belirtti. İç cepheyi güçlendirirken, terörsüz Türkiye vizyonunu gerçeğe dönüştürmek için kararlı adımlar atacaklarını kaydetti.

Yeni Yılda Yeni Müjdeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılında milletine yeni müjdeler vermeyi umduğunu söyleyerek, umudunu Türkiye’ye bağlamış mazlumlara mahcup etmemek için dileklerde bulundu. Yeni yılın ülke, millet ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

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