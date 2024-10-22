Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yenidoğan Çetesi Açıklamaları ve Sağlık Turizmi Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yenidoğan Çetesi Üzerine Açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli konulara değindi. "Yenidoğan çetesi" olarak bilinen yasa dışı yapılanmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, bu canilerin bir daha gün yüzü görmemesi için konunun bizzat takipçisi olacağını vurguladı.

Sağlık Turizmi Başarıları

Erdoğan, Türkiye'nin sağlık alanındaki başarısını vurgulayarak, 2023 yılında yaklaşık 1,6 milyon turistin sağlık hizmeti almak için Türkiye'yi tercih ettiğini, sağlık turizminden 3 milyar doların üzerinde gelir elde edildiğini belirtti. Bürokrasi ve İftira İlişkisi

Erdoğan, "Vatandaşa hizmet yarışında esamesi okunmayanların iftira ve hakaret konusunda önde yer almalarını, milletimizin basiretine havale ediyorum. Bu ülkede sağlık hizmetleri ile ilgili konuşacak en son kişi CHP'nin eski lideridir" şeklinde konuştu.

Çete Operasyonu ve Soruşturmalar

Son günlerde yaşanan bir çete operasyonunun, 1,5 yıl öncesine dayandığını belirten Erdoğan, uygunsuz sağlık pratiği ile ilgili yürütülen soruşturmalarda 47 şüpheliden 22'sinin cezaevinde olduğunu açıkladı. Devletin bu süreçte gereken adımları attığını dile getiren Erdoğan, masum bebeklerin hayatıyla oynayanların yargı önünde hesap vereceğini vurguladı.

Özel Sağlık Kuruluşlarına Dikkat

Erdoğan, özel sağlık kuruluşlarının ücretlendirme politikaları hakkında sık sık şikayetler alındığını ve bu duruma karşı kararlılıkla mücadele edileceğini belirtti. Türkiye'nin sağlık sisteminin dünyanın en iyi sistemlerinden biri olduğunun altını çizdi.

BRICS Zirvesi ve Uluslararası İşbirliği

Erdoğan, yarın Tataristan'ın Kazan şehrinde düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne katılacağını duyurarak, Türkiye'nin BRICS ile işbirliğini geliştirmek istediğini ifade etti. Bu ülkelerin dünya üzerindeki önemli rolüne dikkat çekti ve işbirliği vesilesiyle yeni fırsatların doğmasını umduğunu söyledi.

(Bitti)