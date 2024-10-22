Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yenidoğan Çetesi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yenidoğan çetesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "(Yenidoğan çetesi) Devletimiz ilk andan itibaren gereken her türlü adımı atmıştır. Bu barbarlığı yapanlardan hesabı en ağır biçimde hukuk önünde sorulacak" ifadelerini kullandı. Devletin Kararlılığı

Erdoğan, devletin bu tür suçlara karşı kararlı bir duruş sergilediğini ve gerekli tüm adımları attığını belirterek, vatandaşların güvenliğinin sağlanması için üzerlerine düşeni yapacaklarını vurguladı.