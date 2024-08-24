Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yerli Hava Araçları Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yerli ve milli hava araçlarının deniz aşırı etki alanları üzerindeki önemine dikkat çekti. Erdoğan, "Milli Uçak Gemimiz bünyesinde HÜRJET, KIZILELMA, TB3 ve ANKA3 gibi yerli hava araçlarımızla, hak ve menfaatlerimizin korunacağını" belirtti.

Yerli ve Milli Savunma Sistemleri

Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayisinde attığı adımların ülkenin bağımsızlığı ve güvenliği için kritik olduğunu vurguladı. Yerli üretimle birlikte Türkiye'nin uluslararası arenada daha güçlü bir konuma geleceğine inandığını ifade etti.