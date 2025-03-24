Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yolsuzluk Uyarısı: Provokasyonlara Son Verin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların huzurunun bozulmasına yönelik devam eden provokasyonlara karşı güçlü bir uyarıda bulundu. Erdoğan, bu tür davranışların durdurulması gerektiğini vurgulayarak, "Provokasyonlarla vatandaşlarımızın huzurunu bozmaktan vazgeçin" ifadelerini kullandı.

Yolsuzlukların Hesabını Sorun

Ayrıca, yolsuzluk, hırsızlık ve rüşvet iddialarına da değinen Cumhurbaşkanı, cesaret varsa bu konuların hesabını verin mesajını verdi. Bu açıklamasıyla Erdoğan, yolsuzlukla mücadelede kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.