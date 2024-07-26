Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtımında Sert Eleştiriler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yüksek Teknoloji Teşvik Programında Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın düzenlediği Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Toplantı, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Sert İfadeler ve Uluslararası Eleştiriler

Erdoğan, konuşmasında, 'Bırakın katliamı durdurmayı, elinde 150 bin Gazzelinin kanı olan bir kasabı, kongresinde ağırlayan ve bu caniye kürsü veren bir zihniyetle karşı karşıyayız.' ifadelerine yer verdi. Ayrıca, 'Hani demokrasi, hani insan hakları?' diyerek uluslararası toplumda yaşanan ikiyüzlülüğe dikkat çekti.

Mazlumların Durumu ve Türkiye'nin Rolü

Cumhurbaşkanı, mazlumların haklarının yok sayıldığına dikkat çekerek, 'Küresel sistemin kökten sarsıldığı bu kaostan ancak güçlüler çıkabilir.' ifadesini kullandı. Türkiye'nin bu bağlamda önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

Türkiye Yüzyılı Hedefleri

Erdoğan, 'Tam bağımsız Türkiye' hedefiyle Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için kararlılıkla ilerliyoruz.' diyerek, yatırım ve üretim konularındaki kararlılıklarını ifade etti. Yatırım, üretim ve istihdam konularındaki hedeflerinin asla değişmeyeceğini belirtti.

Yüksek Teknolojiye Yönelik Stratejiler

Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin teknoloji geliştirme kabiliyetinin artırılması için Türkiye Yüzyılı'nı 'Yatırımın Yüzyılı' yapmak amacıyla yeni stratejiler geliştirdiklerini açıkladı. Ayrıca, birçok uluslararası yatırımcının Türkiye'yi tercih ettiğini belirtti.

Finansman ve Destekler

Erdoğan, 'Bugüne kadar toplam yatırım büyüklüğü 1 trilyon 258 milyar liraya ulaşan 238 proje için başvuru yapıldı.' diyerek hükümetin destek politikalarını sıraladı. Yeşil sanayi projeleri ve yeşil teknoloji girişimlerine yönelik finansal desteklerin süreceğini belirtti.

Toplantıda dile getirilenler, Türkiye'nin ekonomik gücünü artıracak stratejilerin yanı sıra uluslararası arenada güçlü bir duruş sergileme niyetini göstermektedir.