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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yükseköğretim Açılışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 01:54
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 01:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yükseköğretim Açılışı

2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde önemli bir etkinlikte bulunacak. 14.00'te başlayacak olan bu tören, Türkiye'nin yükseköğretim politikaları ve geleceği açısından büyük bir öneme sahip.

Etkinlik Detayları

Bu yılki açılış, eğitim alanında gerçekleştirilecek yenilikler ve hedeflerle ilgili bilgiler paylaşılacak. Yükseköğretim kurumları ve öğrenciler, Cumhurbaşkanı'nın vizyonunu dinleme fırsatı bulacaklar.

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