Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yükseköğretim Burslarında Yenilik ve Suriye Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yükseköğretim Burslarını Artırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, yükseköğretim burslarına yönelik önemli düzenlemeleri duyurdu. Ön lisans ve lisans düzeyindeki burs miktarını 2 bin liradan 3 bin liraya, yüksek lisans bursunu 4 bin liradan 6 bin liraya, doktora bursunu ise 6 bin liradan 9 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.

Engellilere Yönelik Destekler

Erdoğan, 2 Aralık tarihinde Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic'i ağırladıklarını ve AK Parti tarafından düzenlenen Engelsiz Türkiye Programı'nda engelli bireylerle bir araya geldiklerini belirtti. Engelli vatandaşların topluma katılımına yönelik samimi çabaların sürdüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı, bu kapsamda kamu ve özel sektör gibi geniş bir yelpazede desteklerin verileceğini kaydetti.

Dev yatırımlar ve Uluslararası İlişkiler

Erdoğan, 3 Aralık'ta resmen devreye alınan ve toplam yatırım bedeli 98 milyar lira olan 564 tesis ve hizmetin millete hayırlı olmasını diledi. Ayrıca, bu yıl Japonya ile diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümünü kutladıkları bilgisini paylaşarak, Japonya Veliaht Prensi Fumihito Akishino'yu Türkiye'de misafir ettiklerini söyledi.

Suriye'deki Gelişmeler ve Türkiye'nin Tutumu

Erdoğan, Suriye'de 13 yıldır süren iç savaşın yeni bir boyut kazandığına dikkat çekerek, Halep, Hama, Humus ve Şam'ın Suriye'nin gerçek sahiplerine geçtiğini belirtti. Baas diktatörlüğü'nün çökmüş olduğunu vurgulayan Erdoğan, eski rejimin terör örgütleriyle işbirliği yapma tutumunu eleştirdi ve Türkiye'nin Suriye'deki iç ihtilafı çözme çabalarının süreceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zulüm ile abad olunamayacağı hakikati, Suriye'de bir kez daha tecelli etmiştir." ifadelerini kullanarak Türkiye'nin barış, diyalog ve adalet arayışına olan bağlılığını yineledi. Ülkesinin Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmayı sürdüreceğini aktaran Cumhurbaşkanı, her koşulda adil bir barış için mücadelenin devam edeceğini vurguladı.