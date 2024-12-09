DOLAR
34,82 -0,1%
EURO
36,8 -0,06%
ALTIN
2.982,38 -1,24%
BITCOIN
3.416.751,19 1,67%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yükseköğretim Burslarında Yenilik ve Suriye Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yükseköğretim burslarını artırırken Suriye'deki gelişmelere de değindi.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 21:10
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 21:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yükseköğretim Burslarında Yenilik ve Suriye Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yükseköğretim Burslarını Artırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, yükseköğretim burslarına yönelik önemli düzenlemeleri duyurdu. Ön lisans ve lisans düzeyindeki burs miktarını 2 bin liradan 3 bin liraya, yüksek lisans bursunu 4 bin liradan 6 bin liraya, doktora bursunu ise 6 bin liradan 9 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.

Engellilere Yönelik Destekler

Erdoğan, 2 Aralık tarihinde Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic'i ağırladıklarını ve AK Parti tarafından düzenlenen Engelsiz Türkiye Programı'nda engelli bireylerle bir araya geldiklerini belirtti. Engelli vatandaşların topluma katılımına yönelik samimi çabaların sürdüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı, bu kapsamda kamu ve özel sektör gibi geniş bir yelpazede desteklerin verileceğini kaydetti.

Dev yatırımlar ve Uluslararası İlişkiler

Erdoğan, 3 Aralık'ta resmen devreye alınan ve toplam yatırım bedeli 98 milyar lira olan 564 tesis ve hizmetin millete hayırlı olmasını diledi. Ayrıca, bu yıl Japonya ile diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümünü kutladıkları bilgisini paylaşarak, Japonya Veliaht Prensi Fumihito Akishino'yu Türkiye'de misafir ettiklerini söyledi.

Suriye'deki Gelişmeler ve Türkiye'nin Tutumu

Erdoğan, Suriye'de 13 yıldır süren iç savaşın yeni bir boyut kazandığına dikkat çekerek, Halep, Hama, Humus ve Şam'ın Suriye'nin gerçek sahiplerine geçtiğini belirtti. Baas diktatörlüğü'nün çökmüş olduğunu vurgulayan Erdoğan, eski rejimin terör örgütleriyle işbirliği yapma tutumunu eleştirdi ve Türkiye'nin Suriye'deki iç ihtilafı çözme çabalarının süreceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zulüm ile abad olunamayacağı hakikati, Suriye'de bir kez daha tecelli etmiştir." ifadelerini kullanarak Türkiye'nin barış, diyalog ve adalet arayışına olan bağlılığını yineledi. Ülkesinin Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmayı sürdüreceğini aktaran Cumhurbaşkanı, her koşulda adil bir barış için mücadelenin devam edeceğini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor: Emekli Maaşları Yüzde 50 Düşük

A101'de 6 Gün Sürecek Dev İndirim: 249 TL'den 119 TL'ye düştü

Sednaya Hapishanesi'nde İşkence Yöntemleri: Kurbanların Tanıklıkları

Banka Mevduatlarında Devlet Garantisi Artıyor: 950 Bin TL'ye Kadar Güvence

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Açıklamalar: Türkiye, Tarihe Yön Veriyor
2
Münbiç'te Çocuklar Öcalan'ın Posterini Yerlerde Sürükledi
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yükseköğretim Burslarında Yenilik ve Suriye Açıklamaları
4
İngiltere, Suriyelilerin Sığınma Taleplerini Askıya Aldı
5
DEM Parti'den 2025 Yılı Bütçesi Açıklamaları
6
Deyrizor'da PKK/YPG Saldırısı: 10 Sivil Hayatını Kaybetti
7
Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol Hakkında Suçlama Soruşturması Başlatılıyor

Chery'den 0 Faizli Kredi İmkanı ile TIGGO8 PRO MAX Satışı Başladı

Emeklilere Promosyonda Rekor Ödeme: 21.000 TL!

Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor: Emekli Maaşları Yüzde 50 Düşük

Annelere Erken Emeklilik Müjdesi: 6 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı

Sednaya Hapishanesi'nde İşkence Yöntemleri: Kurbanların Tanıklıkları

Asgari Ücrete Refah Payı Müjdesi: Çalışanları Sevindirecek Açıklamalar

A101'de 6 Gün Sürecek Dev İndirim: 249 TL'den 119 TL'ye düştü

Banka Mevduatlarında Devlet Garantisi Artıyor: 950 Bin TL'ye Kadar Güvence

KYK Burs ve Kredi Ödemelerine Yüzde 50 Zam! Aylık 3.000 TL Olacak

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!