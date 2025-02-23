Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yükseköğretim Reformu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yükseköğretim Reformunu Duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yükseköğretim sistemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Yeni Model ile Üretim Süreçlerine Entegre Olma Vurgusu

Erdoğan, "Yükseköğretim sisteminde revizyona giderek, üniversitelerimizin şehirlerimizle bütünleştiği, üretim süreçlerine aktif katıldığı yeni bir model tesis edeceğiz" dedi. Bu modelle birlikte, üniversitelerin hem akademik hem de sosyal rollerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Erdoğan’ın ifadesi, üniversitelerin sadece eğitim kurumu olmanın ötesine geçerek, toplum ve ekonomi ile daha yakın bir ilişki kurması gerektiğine işaret ediyor.