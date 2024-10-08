Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yükseköğretim Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yükseköğretim Açılış Töreninde Konuştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türk üniversitelerinin bilimsel yayınlarda dünya sıralamasında ilk 10’a girmesi gerektiğini belirterek, bu konuda umutlu olduğunu ifade etti.
Yeni Akademik Yılın Artıları
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, Erdoğan yeni akademik yılın üniversite camiasına, öğrencilere ve öğretim üyelerine hayırlı olmasını diledi. Yükseköğretim Kurulunun 2024 Üstün Başarı Ödüllerine layık görülen bilim insanları ve üniversiteleri de tebrik etti.
Geçmişten Günümüze Eğitim ve Bilim Anlayışı
Erdoğan, Anadolu'nun tarih boyunca medeniyetlerin beşiği olduğunu vurgulayarak, 'Akademi bir ülkenin ihtiyacı olan pozitif ve sosyal bilimlerin can damarıdır' Erdoğan, 2002 yılından bugüne yükseköğretim kurumu sayısının 76'dan 208'e yükseldiğini, öğrenci sayısının ise 2 milyondan 7 milyona çıktığını aktardı. Ayrıca, öğretim elemanı sayısının da artışıyla Türk eğitiminin önemli seviyelere ulaştığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilimsel yayınların arttığını ancak daha fazla çaba gerektiğini vurgulayarak, 'Türk üniversitelerine yakışan, kısa vadede bilimsel yayınlarda ülkemizin ilk 10 arasına girmesini sağlamaktır' Erdoğan, üniversitelerin, teknoloji ve bilim alanında yüksek kaliteli projeler geliştirmesini beklediklerini ifade ederek, 'Hükümet olarak her daim sizlerin yanında olacağız' (Sürecek)
Yükseköğretimdeki Gelişmeler
Bilimsel Araştırmalara Destek
Hükümetin Eğitime Desteği
Erdoğan, 2002 yılından bugüne yükseköğretim kurumu sayısının 76'dan 208'e yükseldiğini, öğrenci sayısının ise 2 milyondan 7 milyona çıktığını aktardı. Ayrıca, öğretim elemanı sayısının da artışıyla Türk eğitiminin önemli seviyelere ulaştığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilimsel yayınların arttığını ancak daha fazla çaba gerektiğini vurgulayarak, 'Türk üniversitelerine yakışan, kısa vadede bilimsel yayınlarda ülkemizin ilk 10 arasına girmesini sağlamaktır' Erdoğan, üniversitelerin, teknoloji ve bilim alanında yüksek kaliteli projeler geliştirmesini beklediklerini ifade ederek, 'Hükümet olarak her daim sizlerin yanında olacağız' (Sürecek)
Erdoğan, üniversitelerin, teknoloji ve bilim alanında yüksek kaliteli projeler geliştirmesini beklediklerini ifade ederek, 'Hükümet olarak her daim sizlerin yanında olacağız' (Sürecek)
(Sürecek)