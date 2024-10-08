DOLAR
34,27 -0,07%
EURO
37,67 -0,03%
ALTIN
2.906,28 0,14%
BITCOIN
2.152.361,62 0,36%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yükseköğretim Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024-2025 akademik yılı açılışında, Türk üniversitelerinin bilimsel yayınlarda ilk 10’a girmesi hedefini vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 16:10
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yükseköğretim Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yükseköğretim Açılış Töreninde Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türk üniversitelerinin bilimsel yayınlarda dünya sıralamasında ilk 10’a girmesi gerektiğini belirterek, bu konuda umutlu olduğunu ifade etti.

Yeni Akademik Yılın Artıları

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, Erdoğan yeni akademik yılın üniversite camiasına, öğrencilere ve öğretim üyelerine hayırlı olmasını diledi. Yükseköğretim Kurulunun 2024 Üstün Başarı Ödüllerine layık görülen bilim insanları ve üniversiteleri de tebrik etti.

Geçmişten Günümüze Eğitim ve Bilim Anlayışı

Erdoğan, Anadolu'nun tarih boyunca medeniyetlerin beşiği olduğunu vurgulayarak, 'Akademi bir ülkenin ihtiyacı olan pozitif ve sosyal bilimlerin can damarıdır'

Yükseköğretimdeki Gelişmeler

Erdoğan, 2002 yılından bugüne yükseköğretim kurumu sayısının 76'dan 208'e yükseldiğini, öğrenci sayısının ise 2 milyondan 7 milyona çıktığını aktardı. Ayrıca, öğretim elemanı sayısının da artışıyla Türk eğitiminin önemli seviyelere ulaştığını ifade etti.

Bilimsel Araştırmalara Destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilimsel yayınların arttığını ancak daha fazla çaba gerektiğini vurgulayarak, 'Türk üniversitelerine yakışan, kısa vadede bilimsel yayınlarda ülkemizin ilk 10 arasına girmesini sağlamaktır'

Hükümetin Eğitime Desteği

Erdoğan, üniversitelerin, teknoloji ve bilim alanında yüksek kaliteli projeler geliştirmesini beklediklerini ifade ederek, 'Hükümet olarak her daim sizlerin yanında olacağız'

(Sürecek)

İLGİLİ HABERLER

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yükseköğretim Akademik Yılı Açılışında Önemli Mesajlar
2
Adıyaman'da Traktör Kazasında Hayat Kaybı
3
Yalova Belediyesinde İş Bırakma Eylemi: Memurlar Hakkını Arıyor
4
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar'dan Yabancı Düşmanlığına Karşı Mesaj
5
Bosna Hersek'te Sel Felaketi Sonrası Evler Yeniden İnşa Edilecek
6
Karabulut Ailesi Avukatından Cem Garipoğlu'nun DNA Raporuna İtiraz Açıklaması
7
İstanbul'da İranlı Ressamların 'Yansımalar ve Seçimler' Sergisi

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek