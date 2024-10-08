Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yükseköğretim Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yükseköğretim Açılış Töreninde Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türk üniversitelerinin bilimsel yayınlarda dünya sıralamasında ilk 10’a girmesi gerektiğini belirterek, bu konuda umutlu olduğunu ifade etti.

Yeni Akademik Yılın Artıları

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, Erdoğan yeni akademik yılın üniversite camiasına, öğrencilere ve öğretim üyelerine hayırlı olmasını diledi. Yükseköğretim Kurulunun 2024 Üstün Başarı Ödüllerine layık görülen bilim insanları ve üniversiteleri de tebrik etti.

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