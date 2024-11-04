Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zeynep Sönmez'e Tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeynep Sönmez'i Kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meksika'da gerçekleştirilen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nın şampiyonu milli tenisçi Zeynep Sönmez'i başarılarından ötürü tebrik etti.
Sosyal Medyadan Mesaj Gönderdi
Erdoğan, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında, "Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası şampiyonu olan milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'i ülkemizi gururlandıran bu büyük başarısı nedeniyle canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.