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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zeynep Sönmez'e Tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası şampiyonu Zeynep Sönmez'i tebrik etti.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 14:55
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 14:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zeynep Sönmez'e Tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeynep Sönmez'i Kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meksika'da gerçekleştirilen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nın şampiyonu milli tenisçi Zeynep Sönmez'i başarılarından ötürü tebrik etti.

Sosyal Medyadan Mesaj Gönderdi

Erdoğan, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında, "Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası şampiyonu olan milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'i ülkemizi gururlandıran bu büyük başarısı nedeniyle canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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