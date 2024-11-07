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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danimarka Başbakanı Frederiksen ile ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 19:18
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Danimarka Başbakanı'nı Ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile bir araya geldi. Bu görüşme, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan katılım sürecine dair önemli başlıkları gündeme taşıdı.

Görüşmenin Detayları

Birlikte gerçekleştirilen buluşma, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için Macaristan'da gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Danimarka arasındaki ticaretin artırılmasına yönelik çalışmalar üzerinde duruldu.

AB ile İlişkiler Üzerine Değerlendirmeler

Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile katılım sürecinin canlandırılması ve Gümrük Birliği'nin güçlendirilmesi için Birlik üyesi ülkelerden adım beklediğini ifade etti. Bu adımların, Avrupa Birliği'ne fayda sağlayacağını belirtti.

Bölgesel Konular

Toplantıda ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki eylemlerini eleştirerek, bu sorunun çözümü için uluslararası toplumun ortak çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

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