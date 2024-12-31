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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze Sakinlerini Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutköy'deki Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'ni ziyaret ederek sakinleriyle buluştu.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 16:58
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 16:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze Sakinlerini Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze'yi Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'ni ziyaret etti. Ziyaret, Arnavutköy'de bulunan sosyal yaşam merkezinin sakinleriyle tanışmak amacıyla gerçekleştirildi.

Sakinlerle Bir Araya Geldi

Erdoğan, Darülaceze sakinleriyle bir araya gelerek onlarla sohbet etti ve karanfil hediye etti. Bu samimi buluşma, misafirlerin yüzlerinde gülümsemelere neden oldu.

İstanbul Valisi de Yanındaydı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde İstanbul Valisi Davut Gül de eşlik etti. Ziyaret, sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygularının pekişmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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