Cumhurbaşkanı Erdoğan, DDK Denetimlerine Yeni Dönem Başlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DDK Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denetim ve Denetleme Kurulu (DDK) ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, DDK'nın denetim faaliyetlerini bundan sonra çok daha sıkı yapacağını belirtti.

Hatalara Geçit Yok

Erdoğan, denetimlerde hatası, kusuru, ihmali veya yanlışı bulunan kim olursa olsun, gerekli işlemlerin yapılmasını temin edeceklerini vurguladı. Bu durum, kamu yönetiminde hesap verilebilirliği artırmayı hedefliyor.

Bu yeni denetim düzenlemeleri, kamu kaynaklarının etkin kullanımını sağlamayı ve kamu hizmetlerinin kalitesini artırmayı amaçlıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.