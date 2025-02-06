Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deprem Anma Programında 453 Bin Konut Müjdesi Verdi

Erdoğan: "Evine Girmeyen Tek Bir Vatandaş Bırakmayacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı" kapsamında Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda yaptığı konuşmada, yılbaşına kadar toplam 453 bin konut inşa edeceklerini belirtti. Erdoğan, "Evine girmeyen, iş yerine kavuşmayan tek bir vatandaşımızı dahi bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Yatırımlar ve Hızlı İyileşme

Erdoğan, afet sonrası yapılan çalışmalara dair, "Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde enkaz kaldırma çalışmaları yıllar alırken, biz sadece birkaç ayda konutları hayata geçirmeye başladık." şeklinde konuştu. Ayrıca, deprem bölgesine son iki yılda 2,6 trilyon lira yatırıldığını ve 2025 bütçesinde 584 milyar liralık kaynak ayrıldığını açıkladı.

Altyapı Yatırımları

Deprem bölgelerinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının yenilendiğini belirten Erdoğan, bu yatırımın Türkiye'nin toplam sınır ve kıyı uzunluğuna denk geldiğini kaydetti. "Uzunluğu 11 bin kilometreyi aşan altyapı yatırımları gerçekleştiriyoruz." diyen Erdoğan, bu sürecin önemine vurgu yaptı.

Sağlık Hizmetleri ve Okul Yapımlarında İyileştirme

Sağlık Bakanlığının, deprem bölgesinde 42,5 milyar lira bedelle 5 bin 588 yataklı 110 sağlık tesisi tamamladığını aktaran Erdoğan, ek olarak 34 sahra hastanesi ve 176 acil müdahale ünitesinin kurulduğunu belirtti.

Eğitim alanında da depremden etkilenen 11 bin 567 okulda eğitim faaliyetlerinin devam ettiğini ifade eden Erdoğan, toplamda 132 bin 168 dersliğe ulaştıklarını, 524 okul ve 7 bin 500 derslik yapımının tamamlandığını açıkladı. Ayrıca 1241 yeni okul inşa edilerek derslik kapasitesinin %10 artırılmasının hedeflendiği bilgisi paylaşıldı.

Erdoğan, adalet hizmetlerinin aksamaması için de 697 yeni mahkeme kurarak iş yükünü hafiflettiklerini, ayrıca bakanlıkların ve belediyelerin olağanüstü bir çaba gösterdiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda, 'Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı'na katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda, 'Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı'na katılarak konuşma yaptı.