Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem Bölgesinde 453 Bin Konut ve İş Yeri İnşası Tamamlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Deprem Bölgesi Müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamalarda deprem bölgesinde yürütülen inşaat çalışmaları hakkında bilgi verdi. Erdoğan, "(Deprem bölgesi) Kalan 252 bin konutla iş yerimizi de hızlıca bitirmenin gayretindeyiz." ifadelerini kullanarak, tüm gayretlerinin 2023 yılının sonuna kadar sonuç vereceğini belirtti.

453 Bin Konut ve İş Yeri Hedefi

Erdoğan, deprem sonrası yaraların sarılması için hedeflerinin büyük olduğunu vurgulayarak, "Yılbaşına kadar 453 bin konut ve iş yerinin inşasını tamamlayacağız" şeklinde konuştu. Bu açıklama, depremzedelere umut vermek amacıyla yapılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.