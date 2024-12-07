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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem Bölgesindeki Çalışmalar Devam Edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde çalışmalara durmadan devam edeceklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 17:34
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 17:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem Bölgesindeki Çalışmalar Devam Edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde gerçekleştirdikleri çalışmalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"Taahhütlerimizi Yerine Getireceğiz"

Erdoğan, "(Deprem bölgesi) Söz verdiğimiz gibi en son hak sahibi kardeşimiz de yuvasına kavuşana kadar inşallah durmadan, dinlenmeden çalışacağız" ifadelerini kullanarak, devletin tüm imkanlarıyla yaraların sarılması için seferber olduğunu vurguladı.

Gelecek Vaatleri

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı, yapım sürecinin hızlandırılacağına ve depremzedelerin evlerine bir an önce kavuşması için azimle çalışacaklarına dikkat çekti.

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