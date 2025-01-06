Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deprem ve Savunma Sanayi Yatırımlarını Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalarla Türkiye'nin deprem bölgelerindeki yeniden inşa çalışmaları ve savunma sanayi yatırımlarına dair önemli bilgiler paylaştı.

Deprem Bölgesindeki Çalışmalar

Erdoğan, 2024'te deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılmasının kabinenin en öncelikli gündem maddelerinden biri olduğunu vurguladı. Asrın felaketinin ardından başlatılan inşa seferberliği kapsamındaki çalışmalarda toplam 2,6 trilyon lira harcandığını belirtti ve 2025 yılı itibarıyla 453 bin konut ve iş yerinin depremzedelere teslim edileceğini ifade etti.

Savunma Sanayii Yatırımları

Erdoğan, Türkiye'nin stratejik konumunu pekiştirmek ve barışı korumak amacıyla savunma sanayi alanındaki yatırımlarını artırdıklarını söyledi. 2002'de sadece 56 olan firma sayısının bugün 3,500'ü geçtiğini, savunma projeleri sayısının ise %62'den %80 yerlilik oranıyla 1132'ye ulaştığını aktardı.

2024 Hedefleri

2024 yılı için savunma sanayi ihracatında 7,154 milyon dolara ulaşıldığını ifade eden Erdoğan, bu yılın hedeflerinin %11 oranında aşılacağını ve yeni bir rekor kırıldığını ekledi.

Yeni Projeler ve İleriye Dönük Hedefler

Erdoğan, Mavi Vatan projeleri kapsamında donanma gücünü artırmak için birçok yeni projenin startını verdiklerini dile getirdi. MİLGEM projeleriyle %100 yerli ve milli olarak tasarlanan korvet ve fırkateynlerin inşa süreçlerinin devam ettiğini bildirdi.

Türkiye'nin savunma sanayi sektörünün tüm paydaşlarıyla kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini belirten Erdoğan, müflis siyasetçilere de eleştirilerde bulunarak, “2025 yılında bu enkazın altında kalacaklar” dedi.