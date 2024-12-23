Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem Yatırımları 2025 Bütçesinde 584 Milyar Lira Yer Alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Deprem Yatırımları Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem yatırımlarının gündemlerinde önemini koruduğunu belirtti. Erdoğan, 2025 yılı bütçesinde deprem yatırımlarının yer alacağını ifade etti.

Deprem Bölgesine Ayrılan Bütçe

Erdoğan, deprem bölgesi için 584 milyar lira ayırdıklarını duyurdu. Bu rakam, inşa ve ihya faaliyetleri kapsamında yapılacak çalışmaların önemini vurguluyor.

Ülkenin deprem risklerine karşı hazırlıklı olması gerektiğini belirten Erdoğan, yatırımların sürdürüleceğini de sözlerine ekledi.