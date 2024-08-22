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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Depremzede Zeliha Yıldırım ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'daki depremzedeyle telefon görüşmesi gerçekleştirerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 19:24
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 19:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Depremzede Zeliha Yıldırım ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Depremzedelere Destek Oluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 78 yaşındaki Adıyamanlı depremzede Zeliha Yıldırım ile telefonla görüşerek durumu hakkında bilgi aldı.

Bakan Kurum'un Ziyareti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Murat Kurum Adıyaman'da gerçekleştirdiği ziyarette, Zeliha Yıldırım'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda buluşturdu.

İletişimde Oğul Desteği

Zeliha Yıldırım, Türkçe bilmediği için görüşmede oğlunun yardımıyla Erdoğan ile iletişim kurdu. Erdoğan, Yıldırım'a geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini ileterek, "Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.

Duacılar Gibi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zeliha teyzeye söyleyin Tayyip evladına çok dua etsin." dediğinde, Yıldırım ona daima duacı olduğunu ifade etti. Bu duygusal an, depremzedelere olan devlet desteğinin bir örneği oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 78 yaşındaki Adıyamanlı depremzede...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 78 yaşındaki Adıyamanlı depremzede Zeliha Yıldırım'ı ziyaret etti. Bakan Kurum, Adıyaman ziyaretinde depremzede Yıldırım'ı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştürdü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 78 yaşındaki Adıyamanlı depremzede...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 78 yaşındaki Adıyamanlı depremzede Zeliha Yıldırım'ı ziyaret etti. Bakan Kurum, Adıyaman ziyaretinde depremzede Yıldırım'ı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştürdü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 78 yaşındaki Adıyamanlı depremzede...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 78 yaşındaki Adıyamanlı depremzede Zeliha Yıldırım'ı ziyaret etti. Bakan Kurum, Adıyaman ziyaretinde depremzede Yıldırım'ı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştürdü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 78 yaşındaki Adıyamanlı depremzede...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 78 yaşındaki Adıyamanlı depremzede Zeliha Yıldırım'ı ziyaret etti. Bakan Kurum, Adıyaman ziyaretinde depremzede Yıldırım'ı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştürdü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 78 yaşındaki Adıyamanlı depremzede...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 78 yaşındaki Adıyamanlı depremzede Zeliha Yıldırım'ı ziyaret etti. Bakan Kurum, Adıyaman ziyaretinde depremzede Yıldırım'ı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştürdü.

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