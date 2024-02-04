Cumhurbaşkanı Erdoğan depremzedeler için hazırlanan 10 bin 698 konut teslim töreninde konuşuyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde geçen yıl meydana gelen depremin ardından devletin tüm imkanları seferber edildi. Depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışmalar başlatıldı. Çadır, konteyner, konut yardımlarıyla barınma ve beslenme ihtiyaçları giderildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem konutlarının kura ve anahtar teslim töreninde konuştu. Erdoğan, Türkiye'nin zor günleri alnının akıyla atlattığını, deprem bölgesini ayağa kaldırmak için kararlı olduklarını söyledi.

SEÇİM GÜNDEMİNİN DEPREM GÜNDEMİNİ GERİ PLANA ATMASINA İZİN VERMEDİK

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşanan depremin ardından devletin tüm imkanları seferber edildiğine dikkat çeken Erdoğan, depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışmalar başlatıldığını vurguladı. Seçim gündeminin deprem gündemini gölgelemediğini belirten Erdoğan, konuya dair önemli şu ifadeleri kullandı:

"Depremin hemen ardından 21 Şubat'ta İslahiye'ye gelmiştik. İlçemizde yol açtığı yıkımı bizzat yerinde görmüştük. Kolları sıvadık, hemen çalışmalara başladık. Seçim gündeminin deprem gündeminin önüne geçmesine asla izin vermedik. Bu samimi çalışmamızı deprem bölgesindeki vatandaşlarımız da yakınen gördüler."

4,8 MİLYAR LİRALIK PROJE

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde geçen yıl yaşanan depremin ardından devletin tüm imkanları seferber edildi. Depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışmalar başlatıldı. Çadır, konteyner, konut yardımlarıyla barınma ve beslenme ihtiyaçları giderildi. Yürütülen çalışmalara dair detayları paylaşan Erdoğan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Deprem bölgesinin imarı ve ihyası için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Şu ana kadar acil yıkılacak 6 bin 114 binanın tamamını kaldırdık, 11 bin 554'ünün enkaz kaldırma işlemleri bitti. Gaziantep'e toplamda 4,8 milyar liralık kaynak aktardık. Çadır sayısı 54 bin 554'tür, 20 yerde kurulan 8 bin 660 konteynerde 26 bin kişi kalıyor. "

TÜM VATANDAŞLAR KONUTLARIN KAVUŞANA KADAR DEVAM

Erdoğan konuşmasında şu ana kadar yapılan çalışmaların planlananların yarısı olduğunu ifade etti. Deprem bölgesinde konut projesi ile depremzedelerin ev ihtiyacının giderileceği güne kadar çalışmaların sürdürüleceği mesajı verildi. İşte Erdoğan'ın konuşmasındaki o satır başlıkları:

"Bunlar yaptıklarımızın bir kısmı. 10 bin 90'ı şehirde 608'i kırsalda olmak üzere konutlarımızın kurasını çekiyoruz. En son hak sahibi vatandaşımız konutuna yerleşinceye kadar bize durmak dinlenmek yok. Türkiye asrın felaketinin yaralarını sarıyor. Bundan sonra daha hızlı yol alacağımıza inanıyorum. Afet bölgesini ayağa kaldıracağız."

EN ZOR GÜNLER GERİDE KALDI

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem konutlarının kura ve anahtar teslim töreninde konuşması yer aldı. Erdoğan konuşmasında Türkiye'ni ülke olarak zor günler geçirdiğini dile getirdi. Erdoğan çeşitli projeler üzerinden sürecin hızlandırılmasına katkı sağlandığını vurguladı. Bu süreçte çalışmaların gayretle sürdürüldüğünü ifade eden Erdoğan şu şekilde konuştu:

"Türkiye en zor olanı alnın akı ile geride bırakmıştır. Sadece bir yılda çok ciddi mesafe kat ettik. 104 milyar doları maliyeti bulan felaket karşısında asla yılgınlığa kapılmadık. Farklı projelerle süreci hızlandırmanın gayretindeyiz. Yerinde dönüşümde başvuru 255 bini aştı. Yerel yönetimlere 56 milyar liralık hibe desteği sunuyoruz. Büyük bir gayretle çalışarak en kısa sürede afet bölgemizi ayağa kaldıracağız. Türkiye çok güçlü bir devlettir. Çözümün parçası olmak yerine sorundan nemalananları Allah’a havale ediyoruz. Biz canla başla çalışmayı sürdürüyoruz. Kura ile yuvalarına kavuşan vatandaşlarımızı kutluyorum."