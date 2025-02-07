Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile Görüştü: Sağlık Durumu İyi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Bahçeli Açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı telefon görüşmesini duyurdu. Erdoğan, görüşme sırasında Bahçeli’nin sağlık durumunu dinleme fırsatı bulduğunu belirtti.
Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Verdi
Görüşmenin içeriği hakkında konuşan Erdoğan, "Bugün yaptığım ikili telefon görüşmesinde durumunun gayet iyi olduğunu kendinden dinleme fırsatı buldum" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Bahçeli'nin sağlık durumuna dair endişeleri giderdi.
Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları, millî meseleler konusunda Bahçeli'nin her zaman destek sağladığını ve partisinin ulusal birleşme konusundaki kararlılığını vurgulamak açısından büyük önem taşıyor.