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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Devlet, Milletinin Hizmetindedir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaymakamlar için devlet-millet ilişkisini güçlendirmek gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 15:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Devlet, Milletinin Hizmetindedir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaymakamlık Kursu'nda Önemli Mesajlar Verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 109. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde yaptığı konuşmada, devlet sisteminin vatandaşlarına karşı olan sorumluluklarına vurgu yaptı.

'Bürokratik Oligarşinin Yeri Yok'

Erdoğan, "Devlet sistemimiz içerisinde koltuğuna güç ve itibar kazandırmak yerine koltuğundan güç devşirenlere müsamaha gösteremeyiz" diyerek, elitist zihniyetin zararlarını dile getirdi.

İnsanı Yaşat Ki Devlet Yaşasın

Konuşmasında, devlet yönetiminde rehber prensiplerinin 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesi olduğunu belirten Erdoğan, bu ilkenin Osmanlı'dan günümüze kadar olan önemini vurguladı.

Vatandaşla Devletin Yakınlığı

Erdoğan, kaymakamların öncelikli vazifelerinin milletle devleti kucaklaştırmak olduğunu ifade ederek, "Devletin şefkatli ve merhametli yüzü olmalısınız" dedi.

Kibir ve Uzaklık Kabul Edilemez

Konuşmasında, "Kibir asla sizin semtinize uğramayacak" diyen Erdoğan, halkla iç içe olunması gerektiğine dikkat çekti.

İhtiyaç Sahiplerine Destek Olun

"Kışın soğuğunda ihtiyaç sahiplerine ulaşmalısınız" diyerek, kaymakamlardan sorumluluk almalarını beklediğini sözlerine ekledi.

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