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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dezenflasyon Süreci 2025'te Devam Edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dezenflasyon sürecinin 2025'te devam edeceğini ve fırsatçılara karşı kararlı bir mücadele başlatacaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 19:57
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 19:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dezenflasyon Süreci 2025'te Devam Edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dezenflasyon Süreci 2025'te Sürecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mayıs ayında başlayan dezenflasyon sürecinin 2025 yılına kadar devam edeceğini duyurdu. Başbakanlıkta gerçekleşen toplantıda konuşan Erdoğan, enflasyonu artıran fırsatçılara karşı kararlı bir mücadele yürüteceklerini belirtti.

Erdoğan, rekabet kurallarını ihlal edenlerin başarıyla mücadele edileceğini vurguladı. Bu durumun, ekonomide stabilite sağlamak adına büyük önem taşıdığını ifade etti.

Yapılan açıklamalar, ekonomi alanında atılacak adımların ve gelecekteki hedeflerin önemli göstergeleri arasında yer alıyor. Ülke ekonomisinin güçlendirilmesi ve fiyat istikrarının sağlanması adına atılacak adımlar, yakından takip edilecektir.

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