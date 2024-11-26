Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dijital Alemin Gerçek Değeri Vurgulandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dijital Alem Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dijital dünyanın önemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Dijital alemin sadece bir kapitalist araç olmadığını, sadece para kazanma, sadece eğlence amacı gütmediğini fark etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Dijital Dünyanın Rolü

Erdoğan, dijital dünyanın sadece ekonomik bir alan olmadığını, aynı zamanda toplumsal, kültürel ve eğitimsel fırsatlar sunan bir mecra olduğunu vurguladı. Dijitalleşmenin, hayatın birçok alanında köklü değişikliklere yol açtığını belirterek, bu alanların doğru ve etkin bir şekilde kullanılmasının önemine dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.