Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dijital Dünyayı Eleştirerek Müslümanları Hedef Gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dijital Dünya Değerleri Tahrip Ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dijital dünyanın küresel ölçekte tüm değerleri tahrip ettiğini belirtti. Özellikle Müslümanların ve ehli sünnet akaidinin bu süreçte doğrudan hedef tahtasına konduğunu vurguladı.

Erdoğan'ın Mesajı

Erdoğan, yaptığı açıklamalarda, dijitalleşmenin getirdiği zorluklara dikkat çekerek, bu durumun toplumsal değerler üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ifade etti. Müslümanların, bu dijital çağda daha fazla korunmaya ve desteklenmeye ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.