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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Din Adamlığı ve Şovmenlik Aynı Değil!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, din adamlığı ile şovmenliği eleştirerek, şöhret hastalığının samimiyeti zedelediğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 15:15
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 15:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Din Adamlığı ve Şovmenlik Aynı Değil!

Erdoğan: Din Adamlığı ve Şovmenlik Arasındaki Fark

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlediği etkinlikte din adamlığı ile şovmenliğin birbirleriyle kıyaslanamayacağını vurguladı. Erdoğan, "Din adamlığıyla şovmenlik aynı kisvede bulunamaz" dedi.

Şöhret Hastalığına Dikkat

Erdoğan, konuşmasında ayrıca şöhret hastalığına dikkat çekerek, bu durumun samimiyetin ve hüsnüniyetin ortadan kalkmasına neden olduğunu belirtti. "Bunun vebali ağırdır" ifadesiyle de bu konuda topluma önemli bir mesaj verdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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