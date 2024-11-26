Cumhurbaşkanı Erdoğan: Din Adamlığı ve Şovmenlik Aynı Değil!

Erdoğan: Din Adamlığı ve Şovmenlik Arasındaki Fark

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlediği etkinlikte din adamlığı ile şovmenliğin birbirleriyle kıyaslanamayacağını vurguladı. Erdoğan, "Din adamlığıyla şovmenlik aynı kisvede bulunamaz" dedi.

Şöhret Hastalığına Dikkat

Erdoğan, konuşmasında ayrıca şöhret hastalığına dikkat çekerek, bu durumun samimiyetin ve hüsnüniyetin ortadan kalkmasına neden olduğunu belirtti. "Bunun vebali ağırdır" ifadesiyle de bu konuda topluma önemli bir mesaj verdi.

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