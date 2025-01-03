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Cumhurbaşkanı Erdoğan Dış Ticaret Açığını 24 Milyar Dolar Düşürdüğünü Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024'te dış ticaret açığını 24 milyar dolar azalttıklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 15:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dış Ticaret Açığını 24 Milyar Dolar Düşürdüğünü Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dış Ticaret Açığını Azalttıklarını Vurguladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılı itibarıyla Türkiye’nin dış ticaret açığını tam 24 milyar dolar düşürdüğünü açıkladı. Bu önemli gelişme, ekonomik istikrarın sağlanması adına atılan kritik adımları gözler önüne seriyor.

Dış Ticaret Politikalarının Etkisi

Erdoğan, gerçekleştirilen politikaların ve uluslararası ticaret stratejilerinin, ihracatın artırılmasında ve ithalatın kontrol altına alınmasında büyük rol oynadığını belirtti. Bu doğrultuda atılan adımlar, Türkiye’nin ekonomik büyümesine olumlu katkı sağlıyor.

Bu açıklama, hükümetin ekonomik hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığını pekiştiriyor ve yatırımcıların güvenini artırıyor. Türkiye’nin dış ticaret dengesinin sağlanması, sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için hayati önem taşıyor.

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