Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanlarını Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanlarıyla Toplantı Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Güney Kafkasya'daki kalıcı barış süreci için önemli adımlar attığına dikkat çekti. Erdoğan, 3+3 Bölgesel İşbirliği Platformu çerçevesinde bölgede diyalog yoluyla kalıcı çözümler bulunması gerektiğini vurguladı. Bu çerçevede, Türkiye'de bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir araya geldi.

Görüşmenin Temaları

Kabulde, bölgede yaşanan sorunların diyalog ve işbirliği ile çözülmesi gerektiği konuları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, güney Kafkasya'nın kalıcı bir barışa ulaşmasını sağlayacak çabalara Türkiye'nin her zaman destek olacağını belirtti.

Erdoğan ayrıca, yapılan görüşmelerin ve platformun kurumsal bir yapıya dönüştürülmesinin etkili bir diyalog mekanizması oluşturacağını ifade etti.

Güvenlik Endişeleri

Toplantıda, İsrail'in bölgedeki provokatif eylemleri ve çatışmaları yayma çabaları da gündeme geldi. Erdoğan, ateşkes sağlanmaması durumunda, bölgesel savaş tehdidinin artacağını vurguladı ve Birleşmiş Milletler nezdinde, İsrail'e yönelik silah ambargosunun uygulanmasının önemli bir adım olacağını belirtti.

Toplantıya Katılan Yetkililer

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç toplantıda eşlik etti.