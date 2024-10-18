DOLAR
34,24 -0,43%
EURO
37,22 -0,51%
ALTIN
2.990,61 -1,27%
BITCOIN
2.354.949,65 -2,73%

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanlarını Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan, Rusya, İran ve Ermenistan dışişleri bakanlarıyla Güney Kafkasya'daki barış sürecini görüştü.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 18:43
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 18:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanlarını Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanlarıyla Toplantı Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Güney Kafkasya'daki kalıcı barış süreci için önemli adımlar attığına dikkat çekti. Erdoğan, 3+3 Bölgesel İşbirliği Platformu çerçevesinde bölgede diyalog yoluyla kalıcı çözümler bulunması gerektiğini vurguladı. Bu çerçevede, Türkiye'de bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir araya geldi.

Görüşmenin Temaları

Kabulde, bölgede yaşanan sorunların diyalog ve işbirliği ile çözülmesi gerektiği konuları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, güney Kafkasya'nın kalıcı bir barışa ulaşmasını sağlayacak çabalara Türkiye'nin her zaman destek olacağını belirtti.
Erdoğan ayrıca, yapılan görüşmelerin ve platformun kurumsal bir yapıya dönüştürülmesinin etkili bir diyalog mekanizması oluşturacağını ifade etti.

Güvenlik Endişeleri

Toplantıda, İsrail'in bölgedeki provokatif eylemleri ve çatışmaları yayma çabaları da gündeme geldi. Erdoğan, ateşkes sağlanmaması durumunda, bölgesel savaş tehdidinin artacağını vurguladı ve Birleşmiş Milletler nezdinde, İsrail'e yönelik silah ambargosunun uygulanmasının önemli bir adım olacağını belirtti.

Toplantıya Katılan Yetkililer

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç toplantıda eşlik etti.

İLGİLİ HABERLER

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Tekin, Siirt'te Eğitim Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirdi
2
Bağcılar Kitap Fuarı Ziyaretçilere Kapılarını Açtı
3
Hamas, Mahmud Hamdan'ın Ölümüyle İlgili Açıklama Yaptı
4
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Sert Tepki
5
Aydın'da Hırsızlık Şüphelisi 3 Kadın Tutuklandı
6
IKBY’de Milletvekili Seçimleri İçin Güvenlik Güçlerinin Oylama Süreci Tamamlandı
7
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'den Avrupa ile İlişkiler Açıklaması

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor