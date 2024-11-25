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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır Anneleri'ne Destek Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Anneleri'ne destek vererek CHP'yi eleştirdi.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 14:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır Anneleri'ne Destek Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır Anneleri Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Anneleri'ne yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "(Diyarbakır anneleri) Kadın haklarını İstanbul Sözleşmesi'ne sıkıştıran CHP yönetimi neden bu kahraman annelerin acılarına yıllardır bigane kalıyor?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, CHP'nin kadın hakları konusundaki yaklaşımını eleştirerek, bu durumu Diyarbakır Anneleri'nin yaşadığı acılara karşı duyarsızlık olarak değerlendirdi. Bu sözler, toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında karmaşık bir tartışmayı yeniden gündeme getirdi.

CHP'ye Yönelik Eleştiriler

Cumhurbaşkanının açıklamaları, CHP'nin kadın hakları iddialarına yönelik yeni bir eleştiri dalgası başlattı. Erdoğan, siyasi rakiplerinin kendi seçmenlerine hitap ederken, Diyarbakır Anneleri'ni unutmalarını eleştirdi.

Bu bağlamda, annelerin yaşadığı acıların çözüme kavuşturulması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, toplumda daha fazla duyarlılık gösterilmesi çağrısında bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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