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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Doğru duvar yıkılmaz' Suriye Krizinde Doğru Tarafı Seçtik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye krizinin başından itibaren tarihin doğru tarafında yer aldıklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 20:13
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 20:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Doğru duvar yıkılmaz' Suriye Krizinde Doğru Tarafı Seçtik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye Krizi Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye krizinin ilk anlarından itibaren "doğru duvar yıkılmaz" inancıyla hareket ettiklerini belirtti. Kriz sürecinde Türkiye'nin pozisyonunun önemli olduğunu ifade eden Erdoğan, ülkemizin her zaman tarihin doğru tarafında yer aldığını vurguladı.

Türkiye'nin Stratejik Durumu

Erdoğan, Suriye ile ilgili yaşanan gelişmelerin Türkiye'nin ulusal güvenliği ve bölgesel dengeleri açısından kritik bir öneme sahip olduğunu dile getirerek, Suriye krizinde doğru bir pozisyon belirlediklerini ifade etti.

Bu açıklamalar, Türkiye'nin Suriye'deki rolünü ve izlediği politikayı daha net bir şekilde ortaya koyuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin geçmişte yaşanan zorlukların üstesinden gelerek Suriye'deki barış sürecine katkıda bulunduğuna da dikkat çekti.

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