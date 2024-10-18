Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dört Ülkenin Dışişleri Bakanlarını Ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Dışişleri Bakanlarıyla Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde Azerbaycan, Rusya, İran ve Ermenistan dışişleri bakanlarını kabul etti. Görüşmenin ardından, Ceyhun Bayramov (Azerbaycan), Sergey Lavrov (Rusya), Abbas Erakçi (İran) ve Ararat Mirzoyan (Ermenistan) ile önemli konular konuşuldu.

Görüşmenin Detayları

Yaklaşık bir saat süren basına kapalı kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Bu önemli görüşmenin amacı, bölgesel işbirlikleri ve güvenlik konularında fikir alışverişinde bulunmak olarak öne çıkıyor.