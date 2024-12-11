Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İnsan Hakları Günü'nde Eleştiri Yöneltti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İnsan Hakları Günü'nde Önemli Mesajlar Verdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İnsan Hakları Günü Kardeşliğin Yüzü Programı'nda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainler tarafından 252 insanın şehit edildiğine dikkat çekerek, "Tüm bu süreçlerde eleştiri okları ülkemize yönelirken, masumları katleden caniler Batılı ülkeler tarafından kollandı, baş tacı yapıldı" dedi.

Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Türkiye'ye ümit bağlayan ve kaderini Türk milletinin istikbaliyle birleştirenlere selam gönderdi. Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşam mücadelesi verenlere saygı duruşunda bulunan Erdoğan, Suriye'nin özgürlük mücadelesini veren halkına da sevgi ve muhabbetlerini iletti.

Dünya İnsan Hakları Günü'ne Dair Açıklamalar

Her yıl 10 Aralık'ta kutlanan Dünya İnsan Hakları Günü'nün, mağdur ve mazlum coğrafyalara hayırlar getirmesini dileyen Erdoğan, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 76 yıl önce kabul edildiğini hatırlattı. Erdoğan, beyannameye getirilen eleştirileri şu şekilde ifade etti: "Bu önemli belgenin ilk maddesinde, bütün insanların özgür olduğu belirtiliyor. Ancak zamanla içinin boşaltıldığına şahitlik ettik," dedi.

İhlaller ve Çifte Standartlar

Erdoğan, beyannameye rağmen dünyada birçok ağır insan hakları ihlalleri yaşandığını ifade etti. Özellikle İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçların, belgenin kabulü ile önlenemediğini vurgulayan Erdoğan, "Hocalı'da kardeşlerimiz can verirken, Ebu Gureyb'de insanlara işkence yapılırken, beyanname göz göre göre ayaklar altına alındı," diye ekledi.

Aynı çifte standartla Türkiye'nin de karşılaştığını belirten Erdoğan, birçok insanın terör nedeniyle katledildiğini ve 15 Temmuz gecesi de 252 vatan evladının FETÖ'cü hainler tarafından alçakça şehit edildiğini vurguladı. "Masumları katleden caniler, Batılı ülkeler tarafından korundu. Bu gerçek, insan hakları savunuculuğu yapanların, beyannameyi altını oyanlar olduğunu net bir şekilde gösteriyor," dedi.