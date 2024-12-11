Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İnsan Hakları Günü Programında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kardeşliğin Yüzü Programı'nda Buluşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Dünya İnsan Hakları Günü Kardeşliğin Yüzü Programı"na katılacak. Bu anlamlı etkinlikte uluslararası insan hakları konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Uluslararası Görüşmeler

Program öncesinde Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya gelecek. Görüşmenin ardından ise Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'i kabul edecek. Bu önemli görüşmelerin özellikle bölgesel iş birliği ve insan hakları konularında yeni adımlar atılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Görüşmeler, sırasıyla 14.00, 16.00 ve 17.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.

Etkinlik hakkında fotoğraflı ve görüntülü içerikler paylaşılacaktır.